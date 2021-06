Majeed Ashimeru va bien rester à Anderlecht

Comme prévu, Majeed Ashimeru va rester au RSC Anderlecht.

Après un prêt assez fructueux, Majeed Ashimeru (23 ans) va rester au RSC Anderlecht : le médian ghanéen était à Neerpede ce jeudi en compagnie de son agent et les derniers détails concernant son transfert ont été réglés, pour un montant un peu plus bas qu'initialement prévu (et donc aux alentours des 2 millions).

Ashimeru n'a plus qu'à passer ses tests médicaux, ce qui devrait être une formalité, et sera donc Mauve avec un contrat courant jusqu'en 2025. Une bonne affaire pour le club : malgré quelques prestations un peu moindres en fin de saison, Vincent Kompany a toujours été persuadé du potentiel du joueur, dont la polyvalence va permettre au RSCA d'aborder l'avenir avec sérénité à certains postes.

Un remplaçant à Albert Sambi Lokonga ?

On le sait, le RSCA s'attend à perdre Albert Sambi Lokonga dès cet été (rien n'est encore fait le concernant). Dans cette optique, Majeed Ashimeru, souvent utilisé dans un rôle assez offensif cette saison, pourrait retrouver le poste pour lequel il était initialement arrivé à Bruxelles : celui de milieu axial et relayeur.

© photonews

Dans un style très différent de Lokonga, Ashimeru pourrait amener une réelle solution à Kompany qui aimerait voir son équipe tenter des choses lors de la préparation - un système à 2 attaquants, par exemple, a déjà été évoqué. Cela laisserait moins de place au Ghanéen aux avant-postes, d'autant que Lior Refaelov est arrivé et que Yari Verschaeren reste ; Ashimeru pourrait descendre d'un cran et montrer d'autres qualités que celles qu'on a pu apercevoir cette saison.

Seul Kompany sait le rôle qu'il réserve à Majeed Ashimeru la saison prochaine, mais les options que le joueur offre sont nombreuses.