Canal+ se sépare de Pierre Ménès

Mis en cause dans plusieurs affaires d'agressions sexuelles suite à la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis journaliste" sur Canal+ au mois de mars, puis évincé de l'antenne "jusqu'à nouvel ordre" par la suite, le journaliste français va être licencié par la chaîne cryptée.

Pierre Ménès et Canal+, c'est fini selon les informations du quotidien Le Parisien. "Canal+ a pris la décision de l'évincer définitivement de ses effectifs", écrivent nos confrères, alors que Ménès n'aurait pas été contre le fait de faire son retour à l'antenne à la rentrée. Il en aurait même fait la demande à sa direction, laquelle a donc d'autres plans pour lui. Toujours selon Le Parisien, les avocats du chroniqueur et C+ négocient actuellement les conditions de sa sortie, mais il n'est pas exclu que l'affaire termine devant les prud'hommes.

Pour l'instant, nul ne sait si Canal+ se sépare de Ménès en raison des enquêtes diligentées en interne suite aux affaires d'agressions sexuelles, ou si cela a un rapport avec la perte des droits TV de la Ligue 1.