Denzel Dumfries : "Ça commence à ressembler à un rêve de gosse ce qu'il m'arrive"

Après une grosse prestation contre l'Ukraine lors de la première journée, le back droit néerlandais a remis ça contre l'Autriche ce jeudi soir.

Denzel Dumfries (25 ans, 21 sélections et 2 buts) avait déjà été impliqué sur deux des trois buts des Pays-Bas contre l'Ukraine et le Néerlandais a de nouveau été aussi performant contre l'Autriche (2-0) ce jeudi avec un penalty obtenu et le break en fin de match.

"Ça commence à ressembler à un rêve de gosse ce qu'il m'arrive… Mais ce soir, les trois points restent le plus important. On a très bien démarré cet Euro, et maintenant il faut rester concentrés. Ce soir, vous pouvez voir qu'on a appris de notre premier match. On a joué fort, offensivement comme défensivement avec ce clean sheet. (…) Les huitièmes ? Vous savez ce qu'on vise. Je suis confiant pour nous", a déclaré le joueur du PSV Eindhoven au micro de la chaîne néerlandaise NOS.

Qualifiés en huitièmes, comme l'Italie et la Belgique, les Néerlandais affronteront le meilleur troisième des groupes D, E ou F dans dix jours.