Paul Pogba : "Ce n'est pas une claque, mais une petite caresse sur le visage"

Considérée comme le grand favori de l'Euro, qui plus est après sa victoire initiale contre l'Allemagne (1-0), l'équipe de France a été tenue en échec par la Hongrie (1-1) samedi.

Une contre-performance pour les Bleus. Toutefois, Paul Pogba (28 ans, 82 sélections et 10 buts) a mis en avant les conditions particulières du match, notamment d’un point de vue climatique pour expliquer ce partage inattendu. "Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué dans des conditions comme ça. Terrain sec, le soleil tapait : je ne me rappelle pas le dernier match où j'ai joué avec une telle chaleur. (…) Il ne faut jamais comparer les matchs, comparer les matchs contre l'Allemagne ou la Hongrie. C’est plus dur face à une équipe qui est refermée comme ça dans son camp. Quand on connaît le foot, on ne compare pas ces matchs", a confié le milieu de terrain tricolore au micro de Téléfoot.

"On reste un peu déçus car on voulait gagner et être qualifiés. Maintenant, il reste encore un match. Ce n’est pas une claque, mais une petite caresse sur le visage pour dire : ‘les gars, on sait ce qui nous attend’", a conclu la Pioche.