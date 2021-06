Un Eden ambitieux : "Si je joue bien mais qu'on est éliminés, ça ne sert à rien"

Avec les retours de Witsel, De Bruyne et Hazard, la Belgique peut rêver et doit viser haut dans cet Euro. Eden Hazard le sait.

Eden Hazard a amené de la qualité en montant au jeu, et vu la différence qu'ont pu faire les "trois mousquetaires" - Witsel, De Bruyne et lui-même - en rentrant face au Danemark. "Quand je m'échauffais avec Axel, on se disait que si on rentrait, c'était pour renverser la situation", reconnaît Hazard. "On le sait, on est plus forts quand les trois sont présents, c'est clair. Mais en notre absence, ils ont quand même battu la Russie 3-0", souligne-t-il cependant.

La Belgique est cependant désormais un peu plus proche de son statut de favori. "Oui, peut-être qu'on peut être vus comme des favoris avec ces retours, mais un tournoi dépend de plein de choses", élude Hazard. "On a l'expérience et on peut changer le cours d'un match, mais d'autres joueurs en sont capables également".

Un tournoi réussi ?

En bon capitaine, et malgré le plaisir qu'il peut ressentir à retrouver les terrains, Hazard ne place pas sa forme personnelle au-dessus des objectifs de l'équipe. "Mon tournoi, à titre personnel, il sera réussi quand je pourrai jouer, marquer des buts, aider l'équipe. Mais si je joue bien et qu'on est éliminés, il ne sera pas réussi pour autant", souligne-t-il.

"Si on atteint la finale, ce sera un beau tournoi, même si on serait déçus de ne pas le gagner. Il nous reste encore des choses à régler pour être meilleurs, mais on a encore du temps pour ça".