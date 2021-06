📷 Standard de Liège : 17 joueurs à l'entraînement

Ce lundi matin, les Rouches se retrouvaient sur le terrain de l'Académie pour la première séance d'entraînement de la saison.

Les joueurs du Standard de Liège retrouvaient le chemin des entraînements et l'Académie ce lundi matin. Dix-sept joueurs se sont entraînés sous les ordres de Mbaye Leye durant cette matinée, à savoir Bastien, Bodart, Boljevic, Carcela, Cimirot, Delferriere, Dragus, Dussenne, Gavory, Klauss, Lestienne, Pavlovic, Raskin, Shamir, Sissako et les jeunes Dumont et Al Dakhil.

© photonews

Deux joueurs travaillaient à part : William Balikwisha avec le préparateur physique et Calut faisait une séance avec un kiné.