Inquiétude autour d'Ousmane Dembélé, sorti blessé contre la Hongrie

Auteur d'une entrée compliquée face à la Hongrie, Ousmane Dembélé est sorti blessé et pourrait ne pas rejouer !

Ousmane Dembélé est entré au jeu face à la Hongrie à l'heure de jeu et ... est ressorti quelques minutes plus tard (à la 87e), blessé, après plusieurs dribbles tentés et quelques pertes de balle coupables. Régulièrement victime de blessures musculaires, l'ailier du FC Barcelone pourrait bien ne pas rejouer : d'après L'Equipe, il est d'ores et déjà out pour le dernier match de poules, face au Portugal, et son Euro serait en grand danger.

Heureusement pour Didier Deschamps, Kingsley Coman, de retour après s'être rendu auprès de sa femme et de leur enfant à naître, pourra compenser cette grosse perte sportive.