Infections parmi les supporters qui ont assisté au match contre le Danemark : Les supporters belges doivent se faire dépister de toute urgence

Un certain nombre de spectateurs ayant assisté au match entre le Danemark et la Belgique ont été testés positifs au variant Delta. Les autorités sanitaires danoises appellent les supporters belges à se faire dépister le plus rapidement possible.

Les supporters assis dans les sections C1, C2, C3, C4, C6 et C7 sont priés de se soumettre à un test PCR dès que possible. Même s'ils ont été entièrement vaccinés, il leur est demandé d'urgence de subir un test PCR, a déclaré l'UEFA. La quarantaine n'est actuellement pas nécessaire car le match a eu lieu il y a sept jours. Le variant Delta est beaucoup plus contagieux et les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ne sont pas suffisamment protégées.