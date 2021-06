Bundesliga: un test d'entrée pour le Bayern

Le calendrier de la prochaine saison du championnt allemand et ça commencera par une belle affiche pour le champion en titre.

C'est le vendredi 13 août prochain que le Bayern entamera la défense de son titre et la conquête d'un dixième sacre consécutif. Avec le Borussia Mönchengladbach comme premier adversaire.

Le Borussia Dortmund de Meunier, Witsel et Hazard, débutera sa saison le lendemain, contre l'Eintracht Francfort. Koen Casteels et Wofsburg affronteront le promu Bochum, le Stuttgart d'Orel Mangala sera opposé à l'autre promu, Greuther Fürth, le Hertha Berlin de Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio se déplacera sur la pelouse du FC Cologne de Sebastiaan Bornauw, tandis que Bielefeld et Nathan De Medina se mesureront à Fribourg.