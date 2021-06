🎥 Suivez le match de Bruges face au Beerschot en vidéo

Le Club de Bruges affronte le Beerschot ce soir en match de préparation.

Si vous êtes supporter du Club de Bruges et préférez voir votre équipe jouer ce soir plutôt que le duel entre le Pays de Galles et le Danemark en 8e de finale de l'Euro 2020, voilà la solution : les Blauw & Zwart affrontent le Beerschot sur le coup de 18 heures et le match est à suivre en direct sur la chaîne officielle du Club, ci-dessous.