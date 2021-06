Belgique-Portugal, un match "spécial" à plus d'un titre pour Jan Vertonghen

Désormais actif à Benfica, Jan Vertonghen attend avec impatience le choc de dimanche.

Jan Vertonghen ne le cache pas, c'est un match assez particulier qui l'attend ce dimanche, en huitième de finale de l'Euro contre le Portugal. "Un peu plus que pour les autres Diables Rouges, puisque je joue là-bas maintenant", explique-t-il dans une interview diffusée par l'Union Belge sur l'appli RBFA.

"Mes enfants sont inscrits dans une école portugaise et, comme les autres élèves, ils soutiennent le Portugal. C'était assez spécial, car j'ai dû leur annoncer que Papa allait jouer contre le Portugal. Ils ne comprennent pas encore très bien", ajoute le Diable le plus capé de l'histoire.

Mais ce match sera aussi spécial parce que le défenseur central de Benfica a vécu deux millésimes contre la Seleçao. "J'ai obtenu ma première... et ma centième cap contre le Portugal. C'est un peu comme le fil conducteur de ma carrière internationale", sourit-il.

"C'est un pays magnifique, avec des gens aimables et chaleureux, et j'ai tissé de bons liens avec eux en peu de temps. C'est assez particulier de les rencontrer et encore plus aussi tôt dans le tournoi", conclut Jan Vertonghen.