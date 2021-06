Il y a cinq ans, Erik Reynaerts, président de 1895, nous quittait

Belgique-Portugal aura une saveur particulière pour les supporters belges : il y a cinq ans jour pour jour, l'un des plus fervents amoureux des Diables Rouges nous quittait.

Erik Reynaerts était président de 1895, la fédération officielle des supporters des Diables Rouges, et en avait posé les bases dès 2012, permettant aux fans belges de participer à leur échelle au retour en grâce de la Belgique sur la carte du football mondial. En 2016, il était en France pour l'Euro quand juste après le 8e de finale face à la Hongrie, il nous a quittés, victime d'une crise cardiaque à l'âge de 50 ans. C'était il y a 5 ans jour pour jour et tous les membres de 1895 et supporters belges auront une pensée pour lui ce dimanche, jour de match, qu'il suivra certainement d'où qu'il se trouve.