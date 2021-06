🎥 Cristiano Ronaldo a failli mettre un terme à une série très gênante sur coup-franc

Cristiano Ronaldo présente des chiffres assez pénibles sur coup-franc ces dernières années, et visiblement, personne n'ose lui dire d'arrêter de les botter.

On ne va pas se mentir : quand le Portugal obtient un coup-franc dans la zone de tir de Cristiano Ronaldo, peu de gens sont encore inquiets, et nous ne l'étions franchement pas quand le quintuple Ballon d'Or a pris position en première période. CR7 sur coup-franc, ce n'est même plus moyen : depuis quelques années, c'est risible, le joueur de la Juve s'acharnant à tenter sa chance même quand il a avec lui des équipiers bien plus précis.

Mais ce dimanche, Ronaldo a bien failli nous détromper, forçant Thibaut Courtois à un arrêt sur une frappe directe. Plus tard dans le match, il en enverra notamment un en plein dans le mur. Ses chiffres : un coup-franc direct en 52 tentatives, Euro et Mondial confondus. Gênant ...