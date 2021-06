"Carton rouge pour Felix Brych": l'analyse de Marcel Javaux après Belgique-Portugal

L'ancien arbitre et ancien consultant phare de la RTBF décortique la prestation de l'arbitre allemand.

Les Diables Rouges ont certes souffert contre le Portugal, mais ils n'ont pas non plus été aidés par l'arbitrage. C'est en substance ce qu'on peut retenir de l'analyse d'après-match de Marcel Javaux.

Arbitre et consultant retraité, il analyse les phases litigieuses de la rencontre sur son site officiel marceljavaux.be et il n'est pas tendre avec Felix Brych qui a été "beaucoup trop tolérant", même si Marcel Javaux estime ne pas être "la personne la plus objective" pour analyser son match, parce qu'il a regardé la rencontre en tant que supporter des Diables, forcément.

Pourtant, l'ancien arbitre juge "qu'on ne peut pas faire de reproche" à Felix Brych pour le tirage de maillot sur Romelu Lukaku. "C'était jaune-orange" pour la faute sur Kevin De Bruyne, mais surtout, Marcel Javaux estime que Pepe aurait dû être exclu pour sa faute sur Thorgan Hazard. "Il joue l'homme et il touche l'homme, c'est crapuleux et c'est un carton rouge indiscutable", insiste-t-il.