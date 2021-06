Kevin De Bruyne a 30 ans, la toile célèbre et croise les doigts

Kevin De Bruyne franchit un cap, ce lundi, au lendemain d'une qualification dans la douleur pour les quarts de finale de l'Euro. Dans la douleur à double titre pour KDB qui a quitté la pelouse avec des inquiétudes pour se cheville.

Ses clubs, ses coéquipiers, les Diables Rouges (qui célèbrent aussi l'anniversaire de Jason Denayer, 26 ans aujourd'hui)... ils sont évidemment très nombreux à envoyer des messages à Kevin De Bruyne pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et tous espèrent qu'il sera en mesure de monter sur la pelouse de l'Allianz Arena, vendredi, pour affronter la Squadra Azzura.

Happy birthday, @DeBruyneKev! 🎂



Hope to see you back on the pitch Friday! #MadeinProLeague pic.twitter.com/RhJgnepx9f