🎥 Thorgan Hazard: "Oui, c'était mon plus beau but avec les Diables Rouges"

Thorgan Hazard ne cache pas que la splendide frappe qui a permis aux Diables Rouges de disposer du Portugal restera pour longtemps dans sa mémoire.

On avait plus l'habitude de voir Eden Hazard endosser le costume du héros, cette fois, comme l'ont majoritairement souligné les médias européens lundi, c'est Thorgan Hazard qui a mis les Diables Rouges sur orbite.

"Je pense qu'Eden n'y croyait pas trop"

Un moment spécial pour le Brainois, qui a, en plus, fêté ça en famille. "La tête d'Eden quand j'ai marqué, c'était vraiment sympa. Je pense qu'il n'y croyait pas trop. Si non, je pense que mon sourire en dit long sur ce que je ressentais sur le moment", a-t-il raconté en conférence de presse, mardi après-midi.

C'était le huitième but de Thorgan Hazard en équipe nationale et de loin le plus important. Mais pour le joueur du Borussia, c'est aussi la plus belle de ses réalisations diaboliques. "Je n'en ai pas marqué énormément", sourit-il. "Mais marquer un but comme ça, dans un match important et, en plus, un but qui donne la victoire... Oui, c'était le plus beau."

Quatre buts en sept matchs avec les Diables

Marquer devient en tout cas une bonne habitude pour le Brainois qui a trouvé l'ouverture à deux reprises dans cet Euro, mais aussi lors de quatre de ses sept derniers matchs avec les Diables: contre le Pays de Galles, contre la Grèce, contre le Danemark et contre le Portugal.

Pourquoi? Il ne sait pas vraiment l'expliquer. "Parfois, bizarrement, quand le premier rentre, les autres suivent. Maintenant, quand je me retrouve dans certaines situations, je me dis qu'il faut tenter. Peut-être que les suivantes, je les mettrai au-dessus ou à côté, mais celle-là est rentrée et c'est le principal."