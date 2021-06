"Pas de pression supplémentaire" pour Matz Sels, nouvelle doublure de Courtois

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Matz Sels a évoqué son nouveau statut avec les Diables Rouges.

Matz Sels a changé de statut. Avec le forfait de Simon Mignolet, et celui de Koen Casteels avant lui, il a grimpé dans la hiérarchie à son poste. Le gardien de Strasbourg est la nouvelle doublure de Thibaut Courtois désormais. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, il a évoqué son nouveau rôle.

Le portier de 29 ans accueille ce changement de manière décontractée. "Pour le moment, il n'y a pas de pression supplémentaire. Je vais essayer de me préparer au mieux. La chance est minime mais elle existe. Pour le moment, je fais mon truc et je ne me tracasse pas de savoir si je suis deuxième ou troisième gardien."

À un poste aussi spécial que celui de gardien de but, la rotation est minime. Mais l'ancien du Lierse supporte son manque de temps de jeu sans broncher. "Il y a beaucoup de tension de vivre les matchs sur le banc. Contre le Portugal, c'était un match compliqué donc il y avait beaucoup de stress. J'étais content pour l'équipe."