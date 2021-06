Qui pour remplacer Frank de Boer à la tête des Pays-Bas ? "Il est mon numéro un"

Frank de Boer n'a pas survécu à l'élimination précoce et décevante des Pays-Bas lors de cet Euro.

La grande question est de désormais savoir qui va succéder à Frank de Boer à la tête de l'équipe nationale.

Pour Pierre van Hooijdonk, deux entraineurs se profilent : "Il faudrait un entraîneur capable d'autorité de temps en temps et la personne à qui je pense dans ce cas là est Louis van Gaal. Il est mon numéro un", a confié l'ancien buteur des Oranjes et de Feyenoord dans studio NOS.

"Reste à savoir s'il est encore demandeur, mais il en va de même pour mon deuxième candidat, à savoir Henk ten Cate", poursuit Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk souhaiterait en tout cas voir de la cohésion dans une sélection travailleuse et sans individualistes : "Ten Cate est un bon candidat et pourrait éventuellement être disponible. De plus, il serait plus facile à engager qu'Erik ten Hag ou Peter Bosz qui sont bloqués dans leurs clubs."