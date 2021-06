Chouette nouvelle ce jeudi: Timothy Castagne a fait son retour à Tubize au camp de base des Diables Rouges. Pas de quoi retrouver les terrains d'entraînement pour la cause puisqu'il doit toujours continuer sa rééducation, mais il le fera avec le staff de notre équipe nationale.

Pour rappel, Castagne s'était blessé à la 26ème minute de la rencontre face à la Russie et avait dû être remplacé par Thomas Meunier.

Back with the team! Timo will continue his recovery at our basecamp in Tubize. ūüėćūüáßūüá™ #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/BZdqjkSfkM