Les supporters belges ne parviennent pas à se procurer des tickets pour Belgique-Italie

Ce vendredi, la Belgique et l'Italie s'affrontent à Munich en quarts de finale de l'Euro. Dans quelle ambiance ? Il semblerait qu'il y ait de fortes chances pour que les Belges se retrouvent floués ...

Dans les colonnes du Nieuwsblad, nous apprenons en effet que la plate-forme de vente des tickets pour les sections neutres de l'Allianz Arena n'ont pas pu être utilisées par les supporters belges. Supposés être mis en vente ce mardi midi, aucun ticket n'a pu être acheté par les fans des Diables désireux de se rendre à Munich. L'UEFA, de son côté, ne communiquerait pas.

Reste à voir s'il s'agit d'un problème général ou propre aux Belges, auquel cas les supporters italiens pourraient être bien plus nombreux ce vendredi. L'Allianz Arena comptera 14.000 sièges "neutres", dont une bonne partie avait déjà été achetée à l'époque (et, contrairement aux tickets "Follow my team", pas remboursée depuis). Dans les tribunes réservées aux Belges, on évoque 1400 supporters des Diables.