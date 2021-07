Des joueurs sans contrat s'entraînent à Lokeren

Une initiative qui a été mise en place par Jelle Van Damme.

Depuis la fin de la saison, et depuis aujourd'hui de manière officielle, certains joueurs sont en fin de contrat et doivent donc se chercher un nouvel employeur. Du côté de Lokeren, on a décidé d'aider ces joueurs, suite à une idée de Jelle Van Damme.

Damien Marcq, Loris Brogno ou encore Thomas Doore (ex-Anderlecht) sont actuellement en train de travailler leur condition physique au Daknam. "C'est ouvert aux joueurs belges et aux joueurs étrangers qui habitent en Belgique", précis-t-on du côté du club.

En espérant que ces joueurs puissent retrouver de l'emploi assez rapidement.