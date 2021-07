Euro 2020 : un cadre du Danemark de retour contre la Tchèquie ?

Absent contre le Pays de Galles, en huitième de finale de l'Euro, Yussuf Poulsen pourrait être opérationnel pour affronter la Tchèquie ce samedi.

Bonne nouvelle pour le Danemark. La sélection nordique devrait pouvoir compter sur les services de Yussuf Poulsen pour affronter la Tchèquie samedi, dans le cadre des quarts de finale de l'Euro. Présent en conférence de presse aujourd'hui, le principal intéressé a plus ou moins annoncé son retour aux affaires.

En effet, même si rien n'est encore sûr, l'attaquant de Leipzig s'est montré plutôt optimiste, dans des propos relayés par La Dernière Heure. "Je me sens bien. L'objectif est de participer à une partie de l'entraînement jeudi, l'entraînement complet vendredi et jouer samedi." Reste à savoir s'il sera en mesure d'atteindre son but.

Pour rappel, Yussuf Poulsen a disputé les trois premières rencontres des Rød-Hvide, face à la Finlande, la Belgique et la Russie. Il a d'ailleurs trouvé la faille contre les Diables Rouges puis contre la Sbornaïa. Toutefois, il manqué le huitième face aux Pays de Galles. Même si Dolberg a assuré en son absence, son retour est attendu.