Tom Heaton de retour à Manchester United

Retour en terrain connu pour le portier anglais.

Onze ans après avoir quitté Manchester United, Tom Heaton est de retour à Old Trafford. Le portier de 35 ans quitte Aston Villa et a signé un contrat de cinq ans avec les Red Devils.

Formé à Manchester United, le gardien anglais n'a pas encore disputé le moindre match officiel avec les Red Devils. C'est avec Burnley, entre 2013 et 2019, qu'il a joué le plus (200 rencontres). Il est aussi passé par l'Antwerp: il y avait été prêté six mois par Man U en 2006.