Une pétition pour rejouer France-Suisse récolte des centaines de milliers de signatures

Les supporters français ont l'air d'avoir du mal à digérer l'élimination aux tirs au but face à la Suisse.

Éliminée aux tirs au but suite à un envoi manqué de Kylian Mbappé, qui a perdu son duel avec Yann Sommer, la France peut-elle s'en sortir administrativement ? Soyons clairs : non, absolument pas. Mais certains l'espèrent : une pétition a vu le jour sur les réseaux et souligne la position du portier suisse au moment du tir de Mbappé, qui serait selon eux litigieuse.

Cette pétition, qui sent un peu le manque de fair-play, a déjà récolté près de 300.000 signatures en ligne. Résultat : l'hébergeur ("Les Lignes Bougent") a réagi afin de calmer le jeu devant l'important relais médiatique. "(...) Lorsque l’on y regarde de plus près, le gardien avait bien son pied sur la ligne… et d’ailleurs de nombreux media publient la photo.Nous avons échangé avec l’auteur de la pétition pour connaître les suites qu’il voulait donner à sa pétition et il nous a indiqué qu’il préférait la stopper", lit-on désormais sur le site en question.

"Soyons donc beaux joueurs.Les Suisses ont bien mérité leur victoire, et les Français n’ont pas démérité en se battant jusqu’au bout !". On préfère ça ...