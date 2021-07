Le FC Bruges s'incline en amical face au KV Courtrai

Philippe Clément et ses hommes se sont inclinés de justesse en amical face au KV Courtrai.

Le FC Bruges affrontait le KV Courtrai ce samedi en match amical, et Philippe Clément avait aligné pour l'occasion une équipe proche de la A puisque Kossounou, Lang, De Ketelaere, Mechele ou encore Badji étaient titularisés. Le Club attend naturellement encore le retour de Hans Vanaken de l'Euro. Ruud Vormer n'a pas joué, Mats Rits et Bas Dost sont entrés respectivement à la mi-temps et à l'heure de jeu.

Pourtant, Courtrai a fini par l'emporter au terme d'un match peu emballant, sur une frappe du défenseur bosnien Nihad Mujakic, qui était prêté la saison passée au Hajduk Split.