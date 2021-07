Le RSCA Ladies connaît son adversaire en Ligue des Champions

Le RSCA débute sa campagne européenne le 18 août. Johan Walem disputera pour l'occasion son premier match officiel à la tête des Mauves.

La saison de Scooore Super League débutera en effet une semaine plus tard, tandis que le RSCA entamera sa saison de Ligue des Champions via le tour préliminaire et affrontera les Arméniennes du FC Hayasa. Elles disputeront ensuite la "finale" du tour préliminaire le 21 août, face à Osijek (Croatie) ou Breznica Pljevlja (Monténégro).

Restera ensuite à disputer un second tour de barrages, avant d'éventuellement atteindre les poules de Ligue des Champions.