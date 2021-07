Un club de Premier League en pole position pour signer Paul Onuachu

L'attaquant du KRC Genk pourrait bien faire ses valises cet été et prendre la direction du championnat anglais.

Les jours de Paul Onuachu du côté de Genk semblent comptés. En effet, les rumeurs d'un départ cet été prennent un peu plus d'ampleur tous les jours et plusieurs clubs sont positionnés sur le dossier.

Outre Watford et West Ham, un troisième club est sur la liste. Selon The Athletic et d'autres médias britanniques, Arsenal serait intéressé par le jeune Nigérian.

Mieux encore, les Londoniens seraient en pole position sur le dossier.