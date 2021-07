Ralf Rangnick s'offre un nouveau défi en Russie

Un temps prétendant au poste de sélectionneur de l'Allemagne, l'homme âgé de 63 ans file en Russie.

Après avoir été directeur sportif et entraîneur du RB Leipzig, puis superviseur pour les équipes Red Bull à New York et au Brésil, Ralf Rangnick (63 ans) s'est engagé ce mardi au Lokomotiv Moscou pour trois ans en tant que responsable des sports et du développement. Un rôle assez large qui s'apparente à celui d'un directeur sportif et qui lui permettra de se charger de la planification sportive des Cheminots.