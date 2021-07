Hollerbach demande des renforts à sa direction: "Je n'ai que quatorze joueurs ! "

Tout ne se passe pas pour le mieux du côté de STVV.

STVV et Hollerbach sont en pleine préparation et pour le moment l'équipe reste invaincue. Ils ont d'ailleurs battu le RWDM sur le score de 1-0 ce mardi. Le coach s'est d'ailleurs confié à Het Belang Van Limburg à propos de sa situation te de celle de son équipe.

"Je ne peux pas être heureux en ce moment", annonce le coach des Canaris. "Les joueurs qui sont ici font le maximum, je n'ai rien à leur reprocher, mais tout le monde voit ce qu'il se passe. Il doit y avoir du changement si on veut réussir notre préparation".

Et l'ancien de Mouscron veut des transferts: "Pour le moment, je n'ai que quatorze joueurs valides. Quatorze ! Si j'ai encore des blessés j'aurai un gros problème. Quans est-ce que je vais avoir des arrivées? Le plus tôt possible, sinon nous allons avoir des problèmes toute la saison".