La piste Harry Kane s'éloigne pour Manchester City: "A ce prix-là, impossible"

Et si Manchester City ne transférait aucun attaquant pour compenser le départ de Sergio Agüero? C'est l'hypothèse avancée par Pep Guardiola.

Le nouveau directeur du football de Tottenham a affirmé, plus tôt cette semaine, que la priorité de Tottenham était de conserver Harry Kane. Et, à en croire Pep Guardiola, un candidat pourrait se retirer de la liste des potentiels acquéreurs pour le buteur anglais.

La piste menant Harry Kane à Manchester City était la plus chaude jusqu'ici, mais les exigences de Tottenham sont très élevées. Les médias anglais évoquent un montant supérieur à 115 millions d'euros. "A ce prix-là, on achète aucun attaquant, c'est impossible, on ne peut pas se le permettre. Tous les clubs font face à des difficultés financières et nous ne sommes pas une exception", confie Pep Guardiola à TV3.

Qui pour remplacer Sergio Aguero, parti au Barça, si ce n'est Harry Kane? Personne, répond le coach de City: "Nous avons Gabriel Jesus et Ferran Torres qui sont excellents, nous avons des jeunes dans notre académie et nous jouons régulièrement avec un faux neuf. Il y a des chances pour que nous n'achetions pas de nouvel attaquant pour la saison à venir", confirme le Catalan.