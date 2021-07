Letang et Lopez se prennent le bec à distance: "Quand on doit vendre pour 100 à 150 millions ...."

Quand le nouveau et l'ancien président de Lille s'écharpent, cela fait des dégâts.

En voilà deux qui ne partiront pas en vacances ensemble. On ne peut plus critique envers son prédécesseur à la tête du LOSC Gérard Lopez, le président lillois Olivier Létang a une nouvelle fois adressé un tacle à l'homme d'affaires luxembourgeois en conférence de presse mercredi.

Quelques semaines après un courrier adressé par Lopez à Létang, dans lequel le futur repreneur de Bordeaux le mettait "en demeure de cesser tout dénigrement et de diffuser des fausses accusations", l'ancien dirigeant du PSG a répliqué. "Je m'occupe du LOSC et pas de ce qu'il se passe aux Girondins", a-t-il d'abord déclaré, avant de se montrer plus taquin.

"On m'a fait remarquer que ça faisait longtemps que le club n'avait pas eu un avis favorable dès le départ avec la DNCG. Quand vous avez l'obligation de vendre pour 100 ou 150 M€ de joueurs par an, vous vous retrouvez en difficulté", a conclu Létang, en référence à la gestion financière de Lopez.