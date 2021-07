Verratti est formel: "Nous avons remis l'Italie là où elle devait être"

Le milieu de terrain du PSG sait maintenant quelle équipe il va affronter dimanche en finale. Il en profite au passage pour égratigner la presse française.

Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG et de l'Italie, s'est présenté en conférence de presse ce jeudi à quelques jours maintenant de la finale de l'Euro. "Petit Hibou" sait désormais qui il va affronter ce dimanche.

"Nous avons regardé le match de l’Angleterre avec l’équipe. Ils sont physiques, et ils ont de bons joueurs. Ils méritent cette finale. Ca sera une finale, on voudra tous gagner et on jouera contre une grande équipe qui joue en plus à domicile. Ce serait un rêve de triompher de cette façon pour eux."

Pourtant, Verratti n'a pas peur de jouer ce match "à l'extérieur": "Wembley ne me fait pas peur, je suis habitué à ce genre de climat, ça nous donnera de la force aussi à nous. Jouer dans un grand stade, une finale de coupe d’Europe. Ca sera motivant. Les journalistes français sont contents pour nous maintenant alors qu’avant nous n’étions pas crédibles. Avec ce parcours nous avons remis l’Italie là où elle doit être."