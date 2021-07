📷 🎥 Ambiance bouillante à Londres quelques heures avant la finale

Plus que quelques heures avant le coup d'envoi de la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie Ă Wembley.

Les supporters anglais sont prêts à donner de la voix pour leur sélection qui n'a plus atteint ce stade de la compétition depuis 55 ans et la finale du Mondial 1966 remporté à domicile contre la RFA. Ils sont déjà plusieurs milliers à s'être rassemblés aux abords de Wembley qui vibre au son de "It's coming home" et autres "Sweet Caroline".

Sur 67.500 personnes présentes au stade ce soir pour la finale, 58.000 seront des supporters des Three Lions.

Des renforts arrivent de Picadilly. Et c’est comme ça dans toute la ville. pic.twitter.com/xJzATaPQej — vincent duluc (@vincentduluc) July 11, 2021

Incredible scenes at Wembley, as England fans line the streets 5 hours ahead of kick off! đŸŽó §ó ąó „ó źó §ó ż pic.twitter.com/bEGC2NR0vU — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 11, 2021

5 hours until kickoff and the England fans are already ready 😳(via @rubenmartinweb pic.twitter.com/0MOeQoQOm8 — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2021