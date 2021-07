Jordi Condom : "J'attends encore au moins quatre ou cinq joueurs"

Les Métallos ont clôturé leur préparation estivale par un partage au Grand-Duché de Luxembourg, face à au Progrès Niederkorn (1-1).

Le RFC Seraing débutera l'exercice 2021-2022 par un déplacement du côté de Courtrai. “Ce fut un très bon stage. Physiquement, les joueurs ont très bien travaillé, en se donnant au maximum. On a profité de ces moments tous ensemble pour faire une sorte de team-building grandeur nature pendant six jours. Les conditions étaient très bonnes, que ce soit à l’hôtel ou sur le terrain, au FC Metz. Les joueurs sont fatigués et c’est évidemment tout à fait normal. Je suis très content du bilan de la semaine", a confié Jordi Condom sur le site officiel duy club.

Les Sérésiens ont perdu plusieurs joueurs cet été et attendent encore des renforts. "J’attends encore au moins quatre ou cinq joueurs. La saison commence dans deux semaines, on y sera vite et il est important de pouvoir disposer rapidement de l’ensemble du noyau pour s’atteler à préparer au mieux ce match de reprise à Courtrai", a souligne le T1 des Métallos.