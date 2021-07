Le Real Madrid a un nouveau capitaine

Sergio Ramos ayant quitté le club, les Merengues ont maintenant un nouveau capitaine. Calors Ancelotti sait qu'il pourra compter sur lui.

Sergio Ramos parti, le Real Madrid a choisi de confier le brassard de capitaine à Marcelo (33 ans, 19 matchs toutes compétitions pour la saison 2020-2021). Un nouveau rôle que le latéral gauche brésilien accueille avec une grande fierté.

"C'est un honneur et une énorme responsabilité d'être capitaine du plus grand club du monde. Je suis extrêmement chanceux. Quand vous êtes un joueur du Real Madrid, vous vous réveillez chaque jour plein de désir et cela grandit après chaque saison. Je suis ici depuis longtemps, mais le désir est toujours là et il ne cesse de grandir. Je suis vraiment dans l'attente du début de la nouvelle saison", a confié l’Auriverde sur le site officiel du club merengue.

Cette décision du nouvel entraîneur Carlo Ancelotti et les propos de Marcelo confirment une chose : le défenseur madrilène est bien parti pour aller au bout de son contrat, qui se termine en juin 2022.