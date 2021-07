Roberto Mancini annonce la couleur pour la finale : "On ne va pas changer maintenant"

Présent en conférence de presse hier avant la finale contre l'Angleterre, Roberto Mancini a prévenu : l'Italie restera fidèle à elle-même.

C'est le grand jour. Ce soir, l'Angleterre et l'Italie disputeront la finale de l'Euro 2020 à Wembley. Présent en conférence de presse hier, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, Roberto Mancini, s'est exprimé sur la rencontre. L'ancien entraîneur de Manchester City a prévenu son adversaire : l'Italie jouera son football.

Dans des propos relayés par l'Agence France Presse, le technicien de 56 ans a insisté sur la volonté de son équipe de conserver ses principes de jeu, en toutes circonstances. "Pendant le match, on doit penser à autre chose, à faire notre jeu, bien défendre [...] On doit être tranquille. C'est le dernier match, si on veut s'amuser encore pendant 90 minutes, c'est demain (dimanche) [...] Nous essaierons de faire ce qu'on sait faire, ce qui nous a amené ici. On ne va pas changer maintenant."

Auteur d'un travail remarquable à la tête de la sélection depuis son arrivée en 2018, Roberto Mancini a ranimé la Nazionale. Ce soir, l'Italie pourrait remporter le deuxième Euro de son histoire, après la victoire en 1968. Mais pour cela, la Squadra Azzurra devra prendre le meilleur sur les Three Lions. Coup d'envoi à 21h.