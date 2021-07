🎥 Les temps forts des matchs amicaux d'Anderlecht face à Utrecht et l'AZ Alkmaar

Ce samedi, Anderlecht terminait son stage par deux matchs, face à Utrecht et l'AZ Alkmaar. Redécouvrez-en les temps forts.

Un but de l'hyperactif Francis Amuzu avait mis le RSCA aux commandes, après que Van Crombrugge ait notamment sorti un penalty. Mais les Mauves ont finalement dû se contenter du partage au terme d'une seconde période de moindre qualité. Un match nul (1-1) qui était le second du jour, puisque les autres joueurs (majoritairement l'équipe bis) de Vincent Kompany affrontaient, plus tôt dans la journée, le FC Utrecht pour un résultat identique.

Redécouvrez les highlights de ces deux matchs ci-dessous :