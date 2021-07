Mbokani au Koweït ? La piste fait son chemin !

Ce serait une retraite mineure pour Dieumerci Mbokani. L'attaquant n'a pas trouvé de nouvelle équipe en Belgique et pourrait désormais se rendre au Moyen-Orient.

Il ne peut plus s'attendre à une nouvelle proposition de contrat du côté de l'Antwerp. Brian Priske veut - tout comme Vincent Kompany - un attaquant qui peut mettre la pression pendant 90 minutes et Mbokani, 35 ans, n'en est plus vraiment capable.

Mbokani est toujours en vacances au Congo et il y aurait un intérêt de Dubaï et du Qatar. Mais le plus concret vient d'un club du Koweït, selon Het Nieuwsblad. Cependant, l'attaquant espère toujours qu'un autre club belge se présente d'ici la fin du mercato.