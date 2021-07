Harry Kane: "Cela va faire mal pendant longtemps... mais ce n'est pas la fin"

Au lendemain de la défaite de l'Angleterre en finale de l'Euro, Harry Kane s'est exprimé sur les réseaux sociaux et la nuit n'a pas suffi pour effacer l'énorme déception vécue par les Three Lions à Wembley dimanche soir. "Cela fait mal et cela va encore faire mal pendant longtemps", estime-t-il.

"Mais nous avons été si loin et nous avons effacé tellement de barrière que ce n'est pas la fin", promet le buteur anglais. "Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble et nous serons à nouveau ensemble pour la prochaine Coupe du monde. Merci à tous pour votre soutien."

Last night hurts. It’ll hurt for a long time. But we’ve come so far and broken down so many barriers that this is not the end. We win together, lose together and will regroup together for the World Cup. Thanks for all your support this summer. pic.twitter.com/kUfW3zq2mn