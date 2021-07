Jordan Henderson: "Cette équipe méritait mieux"

55 ans après son unique sacre en Coupe du monde, l'Angleterre n'a pas réussi son pari: emmenés dans une séance de tirs au but par l'Italie, les Three Lions se sont inclinés au bout du suspense en finale de l'Euro 2020.

Et le réveil fut sans doute délicat pour Jordan Henderson, milieu de terrain de Liverpool et de la sélection anglaise. "Cela fait encore plus mal ce matin", estime-t-il sur Twitter. "Cette équipe méritait mieux. Ce fut incroyable de faire partie de cette aventure et de voir la joie que ça a apporté aux supporters dans tout le pays après 18 mois très difficiles.

Hurts even more this morning, this team deserved more. Been incredible to be a part of this campaign and see the joy it’s brought fans around the country after a very tough 18 months or so. pic.twitter.com/7Zez7MCO2D