La réponse de Jack Grealish aux critiques de Roy Keane

Laisser à un jeune joueur de 19 ans, Bukayo Saka, la responsabilité de tirer le tir au but de la dernière chance, c'est une décision qui passe mal en Angleterre. Les critiques pleuvent d'ailleurs outre-Manche sur Gareth Southgate, mais aussi sur les joueurs plus expérimentés de l'effectif anglais.

Roy Keane a, ainsi, pointé du doigt Sterling et Grealish, estimant qu'ils auraient dû prendre leurs responsabilités. Le joueur d'Aston Villa n'a pas tardé à répondre. "J'ai dit que je voulais en tirer un", insiste-t-il. "The Gaffer (Gareth Southgate) a pris tellement de bonnes décisions tout au long du tournoi et il l'a encore fait hier. Mais je ne laisserai pas les gens dire que je ne voulais pas tirer alors que j'ai je voulais le faire."

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV