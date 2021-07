Déçu, Roy Keane s'en prend à Sterling et à Grealish

Pour l'ancien milieu de terrain de Manchester United, certains n'ont pas pris leurs responsabilités au moment fatidique.

La finale de l'Euro perdue contre l'Italie (1-1, 2-3 tab) va laisser d'immenses regrets en Angleterre. Pour Roy Keane, le fait que des joueurs chevronnés comme Raheem Sterling (29 ans) et Jack Grealish (25 ans) ne participent pas à la séance des tirs au but, lors de laquelle Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté leurs tentatives, est incompréhensible.

"Ils ne peuvent pas laisser un jeune de 19 ans prendre ses responsabilités. Ils doivent prendre les devants et leur dire 'Écoutez, je vais prendre celui-ci'", a ruminé le consultant anglais pour la BBC. Les deux joueurs de Manchester City et Aston Villa peuvent effectivement s'en mordre les doigts...