Alexander Büttner (ex-RSC Anderlecht) retrouve un club aux Pays-Bas

Alexander Büttner, ancien joueur du RSCA également passé par ... Manchester United, était libre depuis 6 mois. Il est revenu aux Pays-Bas après une pige américaine.

Alexander Büttner (32 ans) est passé par le RSC Anderlecht en 2016, prêté pour 6 mois par le Dinamo Moscou où il était retourné après 16 matchs (1 but, 3 assists) sous la vareuse mauve. Le Néerlandais arrivait alors avec un statut d'ancien joueur de Manchester United (28 matchs de 2012 à 2014), mais n'a ensuite pas vraiment convaincu et était retourné aux Pays-Bas en 2017, à Vitesse Arnhem, avant d'effectuer une pige américaine au New England Revolution.

Libre depuis janvier 2021, Büttner effectue son retour en Eredivisie et a signé au RKC Waalwijk.