Le PSG continue de dégraisser: Kurzawa proche de la sortie

Le latéral gauche français n'a jamais su s'imposer au PSG.

Après le départ de Mitchel Bakker pour le Bayer Leverkusen lundi, le Paris Saint-Germain compte encore deux joueurs au poste de latéral gauche dans son effectif : Juan Bernat et Layvin Kurzawa (28 ans, 19 matchs et 1 but en L1 pour la saison 2020-2021). Et d'après les informations de la radio RMC ce mardi, le club de la capitale souhaite également se séparer de l'ancien Monégasque sur cette période des transferts !

Ainsi, le vice-champion de France a quasiment trouvé un accord avec Galatasaray concernant l'international français, même si la formule de cette opération, un transfert ou un prêt, reste à définir. Une affaire bouclée ? Pas vraiment. Car le PSG va devoir convaincre Kurzawa, sous contrat jusqu'en juin 2024, de rejoindre la formation turque... Dans l'hypothèse d'un départ du Tricolore, Paris a prévu de recruter un latéral pour le remplacer.