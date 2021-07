Jorginho, Ballon d'Or ? Le champion d'Europe réagit

Champion d'Europe avec Chelsea, puis l'Italie, Jorginho est désormais cité parmi les candidats au Ballon d'Or.

Remporter la C1 et l'Euro suffit-il pour faire de Jorginho, métronome de Chelsea et de la Squadra, un candidat sérieux au Ballon d'Or ? Le joueur a répondu avec humilité dans l'émission brésilienne Bem, Amigos : "Cela dépend des critères pris en compte. Je vais être honnête : si on parle de talent, je suis conscient de ne pas être l'un des meilleurs joueurs du monde", reconnaît-il.

"Mais si on parle de titres, personne n'a gagné plus que moi cette saison. Mais comment me comparer à Messi, Ronaldo, Neymar? Ils ont des caractéristiques différentes, donc ça dépend des critères", conclut l'Italo-Brésilien.