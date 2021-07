Partage pour l'Union Saint-Gilloise face à Valenciennes

L'Union Saint-Gilloise affrontait Valenciennes en fin d'après-midi et a dû se contenter du partage.

L'USG affrontait Valenciennes ce mercredi à Overijse et avait ouvert le score via son meilleur buteur Dante Vanzeir, bien servi par la nouvelle recrue Lorenzo Paolucci. Devant quelques centaines de supporters, l'Union dominait son sujet face au club de Ligue 2, mais finira par céder le but égalisateur.

Après plusieurs changements à la pause, Boutoutaou égalisait pour le VAFC en toute fin de match. L'Union terminera sa préparation, qui s'est avérée plutôt positive, face à Amiens ce samedi, avant de commencer la saison par un derby bruxellois lors du premier week-end de championnat.