🎥 Le superbe but collectif du Mexique en Gold Cup

Les Mexicains se sont régalés la nuit dernière dans leur tournoi continental.

Le Mexique avait été contraint au partage par Trinité & Tobago en ouverture de sa Gold Cup (0-0), cette fois, El Tri a su faire la différence contre la Guadeloupe pour se relancer et se rapprocher de la qualification pour les quarts de finale.

Avec, entre autres, une magnifique action collective pour permettre à Funes Mori, déjà auteur du but d'ouverture, de doubler la mise. Et c'est Orbelin Pineda qui a enfoncé le clou quelques instants plus tard (3-0). Le Mexique affrontera le Salvador pour la première place du groupe lors de la dernière journée.