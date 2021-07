Enfin la tranquillité cette saison pour le Cercle de Bruges ?

La saison reprend le 23 juillet et il est temps de présenter toutes les équipes de Pro League. Au tour du Cercle de Bruges, qui s'installe progressivement et espère ne pas lutter pour son maintien cette saison.

Le Cercle de Bruges a vu plusieurs joueurs importants partir cet été : Ike Ugbo, Pavlovic et Biancone, trois cadres. Jesper Daland et Kevin Denkey ont cependant déjà prouvé qu'ils pouvaient hausser leur niveau de jeu et être de belles révélations la saison prochaine. L'AS Monaco reste très investi chez les Groen & Zwart, mais n'a pas (encore ?) remodelé le noyau, qui semble cependant presque complet, à l'exception peut-être d'un buteur à la Ugbo.

Les joueurs à suivre

Kévin Denkey va devoir exploser la saison prochaine : l'attaquant togolais de 20 ans monte en puissance et devrait pouvoir au moins partiellement amener ces buts qui pourraient manquer, même s'il n'a trouvé le chemin des filets que deux fois la saison passée.

Senna Miangue, l'un des renforts, va de son côté devoir - enfin - faire éclore son potentiel, lui qui était, rappelons-le, vu tout un temps comme ... un Diable Rouge potentiel. Depuis sa formation à l'Inter Milan, l'ancien du Standard a perdu de son éclat, mais reste sur papier un joueur de grand potentiel.

Conclusion

Le groupe construit par Yves Vanderhaeghe et son adjoint Thomas Buffel semble désormais assez stabilisé, et prêt à vivre une saison assez tranquille. Après le maintien miraculeux de 2019-2020, la saison 2020-2021 s'est bien mieux passée, avec un Cercle réputé comme une équipe difficile à manipuler pour n'importe quel adversaire, mais s'est terminée juste au-dessus de la ligne de flottaison. Trop bas pour le talent du noyau ; reste cette fois à le confirmer.