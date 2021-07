Anderlecht a encore besoin de temps... et de renforts

Le Sporting d'Anderlecht s'est aligné sans quelques joueurs cadres mais aussi dans une tactique différente par rapport à la saison dernière.

A une semaine de reprendre le championnat, à domicile contre l'Union, le Sporting d'Anderlecht s'offrait un match de gala contre l'Ajax d'Amsterdam ce vendredi. Une rencontre face aux champions des Pays-Bas qui permet à 5000 supporters de retrouver les travées du Lotto Park.

L'Ajax se présente avec la meilleur équipe possible. Onana est en partance, Blind, Gravenberg, Stekelenburg, Timber, Rensch, Klaassen ou encore Neres sont absents après avoir disputé l'Euro ou la copa America. Tadic et Haller sont eux bien présents.

Anderlecht s'aligne dans un 4-2-2-2 particulier: Gomes joue au back gauche, Kana est aligné au milieu de terrain alors que le duo d'attaquants est formé de Verschaeren et Amuzu. Il manque en effet plusieurs joueurs au Sporting qui sont soit à l'infirmerie, soit en partance, ou alors qui ont joué plus tôt dans la journée contre OFI.

On ne va pas se mentir, lors de cette première période le Sporting d'Anderlecht n'a pas vraiment droit au chapitre. Tadic se promène face au tout jeune Mehssatou et c'est d'ailleurs le Serbe qui adresse un centre parfait pour la tête de Haller qui ouvre le score (7', 0-1). Les Mauves tentent bien de réagir mais les Néerlandais ne sont pas là pour rigoler et ne laissent pas beaucoup d'opportunités.

Pour tout dire, un centre d'Amuzu et une frappe du milieu de terrain de Hoedt sont les seuls moments où les supporters du Lotto Park peuvent croire à l'égalisation. Après la pause, et une grosse occasion manqué par Amuzu (qui était de toute façon en position de hors-jeu), Haller double la mise sur un centre de Kudus (54', 0-2).

L'heure est alors aux changements et à l'ovation pour la première de Refaelov au Parc Astrid sous le maillot d'Anderlecht. Pour le reste, la rencontre se traine et les minutes défilent. Il ne se passe plus grand chose à l'ombre de Saint-Guidon.

Il reste encore une semaine à cet Anderlecht pour travailler et être prêt pour la venue de l'Union Saint-Gilloise.