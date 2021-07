Un jeune de MLS dans le viseur de Genk

Auteur d'un bon début de saison en MLS, Gianluca Busio attise les convoitises sur le marché des transferts. Genk ferait partie de ses prétendants.

Genk sonde le marché américain. En effet, d'après les informations d'ESPN, le Racing serait intéressé par les services du jeune Gianluca Busio, en vue de la saison prochaine (2021/2022). Toutefois, le club limbourgeois serait loin d'être seul sur le coup et pourrait faire face à une rude concurrence.

Toujours selon la même source, de nombreuses autres formations en Europe auraient repéré le joueur, et le suivraient avec attention. Parmi elles, on retrouverait plusieurs équipes italiennes - telles que Brescia, la Fiorentina, La Spezia et Venise - mais aussi le Sporting Portugal. De quoi faire obstacle à Genk dans le dossier ?

Gianluca Busio est un milieu de terrain âgé de 19 ans qui évolue au Sporting Kansas City, en MLS. Auteur d'un bon début de saison, il a connu sa première cape avec les Etats-Unis le 12 juillet dernier, face à Haïti, dans le cadre de la Gold Cup. Sa vaeur marchande, aujourd'hui estimée à 6 millions d'euros, devrait continuer de grimper.